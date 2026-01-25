Yeni Şafak
Göztepeli futbolcular çılgına döndü: "Bu nasıl faul?"

20:5125/01/2026, الأحد
G: 25/01/2026, الأحد
Göztepe'nin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Mücadelenin ilk yarısının ilk dakikalarında hakem Cihan Aydın tepki çeken bir karara imza attı.

Göztepeli futbolcu Janderson 0-0 devam eden maçın 7. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrasında hakem Cihan Aydın'a gülerek tepki gösterdi.

Pozisyonda Janderson, Skriniar'ın ayağından topu alıp tehlikeli bir pozisyon oluşturmak üzereydi.

Savunmayı ikiye bir yakalayan Janderson, bu pozisyonda düdüğün çalması sonrasında adeta çılgına döndü.

Sosyal medyada gündem olan pozisyon ile ilgili olarak hakem Cihan Aydın'a tepki gösterildi.

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, yaşanan bu pozisyonda 4. hakeme tepki gösterdi ve faul olmadığını savundu.

Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Cihan Aydın
