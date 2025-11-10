Haftanın 11'ine Fenerbahçe damgası

Yeni Şafak
14:2210/11/2025, Pazartesi
İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 12. haftanın 11'ini belirledi. Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, dört oyuncuyla kadroya damga vurdu. Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'tan ise bir isim kadroda yer aldı. İşte haftanın 11'İ:

Marcos Felipe (Eyüpspor): 8.1 puan

Arda Okan Kurtulan (Göztepe): 8 puan

Jure Balkovec (Fatih Karagümrük): 7.6 puan

Tiago Djalo (Beşiktaş): 8.7 puan

Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük): 7.6 puan

Fred (Fenerbahçe): 8 puan

Marco Asensio (Fenerbahçe): 8 puan

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe): 8.6 puan

Nene (Fenerbahçe): 8.7 puan

Juan (Göztepe): 9.2 puan

German Onugkha (Kayserispor): 8.3 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

