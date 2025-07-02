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Hakan Çalhanoğlu bir kez daha Galatasaraylıları heyecanlandırdı: Şarkı seçimi dikkat çekti

Hakan Çalhanoğlu bir kez daha Galatasaraylıları heyecanlandırdı: Şarkı seçimi dikkat çekti

20:112/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Son günlerde Inter'de yaşadığı polemiğin ardından takımdan ayrılarak Galatasaray'a transfer olacağı yazılan Hakan Çalhanoğlu'ndan gündem olan bir paylaşım geldi.

Inter'de geleceği tartışma konusu olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takım kaptanı Lautaro Martinez ile yaşadığı polemiğin ardından takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu ile Lautaro Martinez'i barıştırmak için toplantı yaptı. Ayrıca takımın deneyimli isimlerinin de devreye girdiği belirtildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde Hakan Çalhanoğlu'ndan gündem olan bir paylaşım geldi.

Sosyal medyada çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı eşi Sinem Çalhanoğlu şarkısız paylaştı. Ardından Hakan Çalhanoğlu gönderiyi alıntıladı ve şarkı seçimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Çalhanoğlu, paylaşımında Neşet Ertaş'ın "Yolcu" şarkısını kullandı.

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