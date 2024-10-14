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Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden sayılmadı? İşte sebebi...

Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden sayılmadı? İşte sebebi...

23:0514/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı karşılaşmaya Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı gol sonrası verilen iptal kararı damga vurdu. Sporseverler, Hakan Çalhanoğlu'nun atmış olduğu golün neden iptal olduğunu merak ediyor. İşte penaltının iptal edilme sebebi...

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta karşılaşmasında İzlanda ile karşı karşıya geldi.


İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Milliler, ikinci yarıya hızlı başladı.

Maçın 51. dakikasında VAR incelemesinin ardından Türkiye penaltı kazandı.  

Penaltı noktasına geçen Hakan Çalhanoğlu ayağı kaymasına rağmen topu ağlara gönderdi fakat gol ihlal gerekçesiyle sayılmadı.

Hakem endirekt vuruş kararıyla İzlanda'ya topu verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun gol iptal kararı sosyal medyada taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI GOLÜ NEDEN İPTAL OLDU?


Penaltı atışı sırasında topa iki kez temas ettiği gerekçesiyle iptal edildi.


#Hakan Çalhanoğlu
#Türkiye
#İzlanda

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