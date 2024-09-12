Hamit Altıntop'tan yabancı sınırı yorumu: 'Geriye götürecek'

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) milli takımlar sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop, yabancı sınırı hakkında konuştu.
Bir önceki TFF döneminde milli takımlar sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Spor Arena'ya konuşan Altıntop'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Stefan Kuntz ile ilgili yorumu o dönem için yapmak en sağlıklısı. Yani Kuntz, anlaştığımız zamanki şartlara göre doğru bir tercihti."
"Türk futboluna ihtiyacım yok" sözlerim için pişmanlığım var. Kendimi doğru ifade edemedim. Daha önce de dediğim gibi yöneticilik dönemimde iletişim konusunda sıkıntı yaşadım. Bu konudaki eksikliğimi kabul ediyorum. Orada aslında tam olarak söylemek istediğim şuydu; saha içinden gelen tecrübeli isimleri gönüllü olarak futbola dahil etmek, futbolu zenginleştirir, futbola artı değer katar. Bu anlamda Türk futbolunun, sahanın içinden gelen, dünyadaki gelişmeleri takip eden, kendini süreki geliştiren önemli isimlere, teknik adamlara ihtiyacı var. Ben bunu örneklendirmek istedim. Ama maalesef ya anlaşılamadım ya da anlaşılmak istemedim. Daha da kötüsü ben kendimi doğru ifade edemedim."
"Futbol kollektif bir oyun ve başarı için federasyondan, kulüplere, medyadan sponsorlara kadar, futbolun bütün paydaşlarının ortak hedefe doğru birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek Türk futbolunun çok kısa sürede çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum."
"Harika bir rekabet var ligde. Bir yanda Jose Mourinho, diğer yanda Victor Osimhen, Rafa Silva ve buna benzer örnekler var. Bunlara da ihtiyacı var futbolumuzun mesela."
"Şu an uygulanan yabancı oyuncu sisteminin sürdürülebilir bir yapı olmadığını ve Türk oyuncuların performansını geriye götüreceğini düşünüyorum. Özellikle kulüplerimizin son haftalarda yaptığı transfer harcamalarına bakınca da kulüplerin bu bütçelerle nasıl yönetileceklerini hem merakla takip ediyorum hem de bir yandan endişe duyuyorum açıkçası.."