Hamit Altıntop'tan yabancı sınırı yorumu: 'Geriye götürecek'

"Türk futboluna ihtiyacım yok" sözlerim için pişmanlığım var. Kendimi doğru ifade edemedim. Daha önce de dediğim gibi yöneticilik dönemimde iletişim konusunda sıkıntı yaşadım. Bu konudaki eksikliğimi kabul ediyorum. Orada aslında tam olarak söylemek istediğim şuydu; saha içinden gelen tecrübeli isimleri gönüllü olarak futbola dahil etmek, futbolu zenginleştirir, futbola artı değer katar. Bu anlamda Türk futbolunun, sahanın içinden gelen, dünyadaki gelişmeleri takip eden, kendini süreki geliştiren önemli isimlere, teknik adamlara ihtiyacı var. Ben bunu örneklendirmek istedim. Ama maalesef ya anlaşılamadım ya da anlaşılmak istemedim. Daha da kötüsü ben kendimi doğru ifade edemedim."