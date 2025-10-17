Hasan Ali Kaldırım'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

Eski Fenerbahçeli sol bek Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı spor salonu fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. Kariyerini 1. Lig ekiplerinden Amed SK'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, kaslı ve fit görünümüyle gündem oldu.
Fenerbahçe'nin unutulmaz sol beklerinden Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla futbolseverleri şoke etti.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, spor salonunda ter döktüğü anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak, formda fiziksel yapısıyla büyük beğeni topladı.
Fotoğrafta, kaslı vücudu ve sıkı karın kaslarıyla poz veren Kaldırım, disiplin tatil yapmaz" notuyla paylaşımını yaptı.
Futbol kariyerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif kullanan Kaldırım, hesabı üzerinden 110 binden fazla takipçisine ulaşıyor.
Paylaştığı spor fotoğrafları, geçmişte de dikkat çekmişti; 2019'da bireysel antrenman videoları "fit hali" tartışmalarını başlatmıştı.
Hasan Ali Kaldırım'ın Kariyeri
2012'de Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 10 sezonda 300'ün üzerinde maça çıktı.
Bu süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu (2013-14 ve 2023-24 sezonları), 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Fenerbahçe'de kaptanlık da yapan Kaldırım, unutulmaz golleriyle hafızalara kazındı. Özellikle 2019'daki Beşiktaş derbisinde uzaktan attığı füze golü sosyal medyayı sallamıştı.
2020 yazında Fenerbahçe'den ayrılan Kaldırım, Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertlilerden 2023'te ayrılan tecrübeli isim Ankaragücü ve Kayserispor formaları giydi. Tecrübeli oyuncu şuanda kariyerini Amed SK'da sürdürüyor.