Hasan Şaş Galatasaraylı üç futbolcuyu hedef aldı

"Sezon sonuna kadar bize şunu gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok. Noa Lang kötü oynadı, Eren Elmalı kötü oynadı. Jakobs maça girdi mi girmedi mi belli değil."