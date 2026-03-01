Hasan Şaş Galatasaraylı üç futbolcuyu hedef aldı

Yorumculuk yapan Hasan Şaş, Süper Lig’de Alanyaspor galibiyetine rağmen Galatasaray’da bazı oyuncuların performansını yetersiz buldu ve özellikle üç futbolcuyu eleştirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Mücadeleyi değerlendiren Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcuların performansını yetersiz bulduğunu söyledi.
SporON YouTube kanalında konuşan Şaş'ın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:
"3 gün sonraki maçtan dönüyorsanız burada beklediğim oyuncular olur. Beklediğim oyunculardan biri Leroy Sane. Leroy Sane'yi 'Tek başına maç kazandır' diye aldılar."
"Gabriel Sara belki Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı, Torreira'yı tek başına orta sahada bıraktı."
"Sacha Boey elinden geleni yaptı. İyi bir Boey'i Galatasaray mümkünse kapatsın, sağ beki Boey'e teslim etsin."
"Sezon sonuna kadar bize şunu gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok. Noa Lang kötü oynadı, Eren Elmalı kötü oynadı. Jakobs maça girdi mi girmedi mi belli değil."