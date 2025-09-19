Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza ateş püskürdü! "Hangi maç oynayacaksın?"

Abdülkerim Bardakcı-Davinson Sanchez tandeminin bozulmasının yanlış karar olduğunu savunan Hasan Şaş, "Neredeyse 3 yıldır birlikte oynuyorlar değil mi? Bozmam ben bunu. Singo-Sanchez oyununu bir maç öncesinde görmemişsem Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmam. Bence gollerin tamamı da bu şekilde geldi. Galatasaray'ın yediği ya üçüncü ya dördüncü golde Singo geriden takip ediyor adamı. Ya stoper böyle oynar mı? Hep bize taraftarlardan şey geliyor; 45-50 maç stoper oynamış. Böyle stoper oynanmaz! Galatasaray'ın yediği golde kafayı nasıl vurduruyorsun? Bu adam hiç sağ bek oynamaz onu da söyleyeyim" şeklinde konuştu.