Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza ateş püskürdü! "Hangi maç oynayacaksın?"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta müsabakasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın efsane ismi Hasan Şaş, yıldız isme sert eleştiriler yöneltti.
Futbol yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olduğu maçı SporON'da değerlendirdi.
"Avrupa'da bir fazla koşmazsanız başarılı olma şansınız yok" diyen Hasan Şaş ikili mücadelelerde eksik kalan Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi eleştirdi.
Galatasaray'ın kalan maçları için ümitli olmadığını dile getiren Hasan Şaş, "Galatasaray'ın 7 maçı var, ümitli konuşamıyorum. Kabullenemiyorum, fiziksel temasların olmadığı maçı kabullenemiyorum" dedi.
Abdülkerim Bardakcı-Davinson Sanchez tandeminin bozulmasının yanlış karar olduğunu savunan Hasan Şaş, "Neredeyse 3 yıldır birlikte oynuyorlar değil mi? Bozmam ben bunu. Singo-Sanchez oyununu bir maç öncesinde görmemişsem Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmam. Bence gollerin tamamı da bu şekilde geldi. Galatasaray'ın yediği ya üçüncü ya dördüncü golde Singo geriden takip ediyor adamı. Ya stoper böyle oynar mı? Hep bize taraftarlardan şey geliyor; 45-50 maç stoper oynamış. Böyle stoper oynanmaz! Galatasaray'ın yediği golde kafayı nasıl vurduruyorsun? Bu adam hiç sağ bek oynamaz onu da söyleyeyim" şeklinde konuştu.
Son olarak Leroy Sane için çok sert ifadeler kullanan Hasan Şaş, "Leroy Sane kardeşim hangi maç oynayacaksın? Maç 1-0, bire birde sana 5-6 tane neredeyse adamı geçebileceğin, rahat rahat pozisyona girebileceğin fırsatlar geldi ama bilmiyorum ya başka bir pasaport mu var? Leroy Sane'yi biz başka mı izledik? Galatasaray'a başka bir futbolcu mu alındı?" ifadelerini kullandı.
Leroy Sane eleştirilerini sürdüren Hasan Şaş, "Böyle bire birde götüreceğin topları yakalamışsın, ara pasları, asistler, şutlar yani o heyecan, o tempo olacağına tam tersi de Galatasaray'ın el frenini çeken oyuncu oluyorsun. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben bu maçı bir türlü sindiremedim hala" diyerek sözlerini tamamladı.