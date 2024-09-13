Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, bir dönem Liverpool forması giyen yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. 29 yaşında futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak. Peki, Hatayspor Liverpool’dan kimi transfer etti? İşte detaylar.
Süper Lig takımlarından Hatayspor, orta saha oyuncusu Naby Keita'nın transferinde anlaşma sağladı.
Hatayspor, Werder Bremen'de kadro dışı kalan 29 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita ile görüşmelerinde olumlu sonuç aldı.
Almanya'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Naby Keita'da problem çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacak.
Werder Bremen ile kiralık transfer konusunda anlaşan Hatayspor, sözleşmeye 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu ekletecek.
Naby Keita kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Naby Keïta, 10 Şubat 1995 doğumlu Gineli profesyonel futbolcudur. Orta sahada oynayan Keïta, özellikle dinamik yapısı, top sürme yeteneği, oyun kurma becerisi ve defansif katkılarıyla tanınır.
Kariyeri ve Oynadığı Takımlar
FC Istres (2013-2014): Naby Keïta, profesyonel kariyerine Fransa'da FC Istres formasıyla başladı. Burada genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekti.
Red Bull Salzburg (2014-2016): 2014 yılında Avusturya'nın köklü kulüplerinden Red Bull Salzburg'a transfer oldu. Salzburg'da oynadığı iki sezonda, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar kazandı. Keïta, Salzburg'daki oyun tarzıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmeye başladı.
RB Leipzig (2016-2018): 2016 yılında RB Leipzig'e transfer oldu ve Bundesliga'da sergilediği performansla dünya futbol sahnesinde adından söz ettirdi. Leipzig'de oynadığı iki sezonda takımın önemli bir parçası haline geldi. Keïta, hem hücum hem de savunma katkılarıyla, takımın Bundesliga’da üst sıralara çıkmasında büyük rol oynadı.
Liverpool (2018-2023): 2018 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool tarafından transfer edildi. Liverpool, Keïta için yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek onu kadrosuna kattı. Keïta, Jürgen Klopp yönetiminde Liverpool’da önemli başarılar yaşadı. Premier Lig şampiyonluğu (2019-2020) ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2018-2019) gibi büyük başarıların bir parçası oldu. Sakatlıklarla zaman zaman mücadele etse de, Liverpool'da yetenekleriyle takımın dinamik orta sahasında önemli görevler üstlendi.
Werder Bremen (2023-2024): 2023 yazında Liverpool'dan ayrılan Naby Keïta, Bundesliga ekibi Werder Bremen ile sözleşme imzaladı. Bremen’de, takımın orta sahasında tecrübesiyle katkı sağlaması bekleniyor.