Liverpool (2018-2023): 2018 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool tarafından transfer edildi. Liverpool, Keïta için yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek onu kadrosuna kattı. Keïta, Jürgen Klopp yönetiminde Liverpool’da önemli başarılar yaşadı. Premier Lig şampiyonluğu (2019-2020) ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2018-2019) gibi büyük başarıların bir parçası oldu. Sakatlıklarla zaman zaman mücadele etse de, Liverpool'da yetenekleriyle takımın dinamik orta sahasında önemli görevler üstlendi.



