Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı etkileyecek! Gözler Aston Villa'nın o maçında

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg'u mağlup ederek kupaya uzanan Aston Villa'nın, ligde oynayacağı Manchester City maçı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerini etkileyecek. İşte ayrıntılar...
İstanbul'un ev sahipliğindeki finalde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Unai Emery'nin ekibinin şampiyonluğu, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımları da doğrudan etkilemiş oldu.
Avrupa kupalarında bir sezonda elde edilen başarılara göre verilen Şampiyonlar Ligi'ne ekstra takım gönderme haklarından biri yine Premier Lig'e gitmişti. Buna göre Premier Lig'de bu sezonu beşinci sırada bitiren ekip de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ancak bu sayı, Premier Lig'de sezonun son haftasında Aston Villa'nın Manchester City deplasmanında alacağı sonuca göre değişebilir.
Ligi ilk 5'te tamamlamayı garantileyen Aston Villa, Manchester City karşısında en az 1 puan alırsa sezonu dördüncü sırada tamamlayacak. Bu durumda Liverpool ya da Bournemouth, beşinci sıradan Şampiyonlar Ligi biletini alacak. Avrupa Ligi şampiyonluğuyla elde edilen Şampiyonlar Ligi bileti, sıralamada bir altta yer alan takıma aktarılamadığı için altıncı basamaktaki takım bu fırsattan yararlanamayacak.
Aston Villa'nın sezonu beşinci sırada bitirmesi durumunda ise her şey değişecek. Premier Lig'de Aston Villa sezonu beşinci sırada tamamlarsa UEFA kat sayı puanından gelen hak altıncı sıradaki takıma geçecek. Böylece İngiltere'den gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım sayısı altıya yükselecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
NTV Spor'un haberine göre Premier Lig'de sezonun son maçlarına alınacak sonuçlar Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da ilgilendiriyor. Aston Villa ligi dördüncü sırada bitirirse Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinden Sturm Graz denklemden çıkacak. Böylece Fenerbahçe'nin bu turdaki muhtemel rakipleri Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak. Aston Villa'nın ilk dört dışında kalması durumunda ise Sturm Graz sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.
Galatasaray'ı da etkiliyor
Aston Villa'nın ligi tamamlayacağı sıra Galatasaray'ın lig aşamasındaki muhtemel rakiplerini de etkileyecek. Emery'nin ekibi beşinci olursa altıncı sıradaki takımın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı bu kulüp, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına eklenecek. Aston Villa dördüncü olursa Premier Lig'de altıncı sıranın Şampiyonlar Ligi şansı kalmayacak.