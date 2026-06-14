2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası hız kesmeden devam ediyor! Turnuvanın en çok merak edilen gruplarından F Grubu'nda dev randevu geldi çattı. Avrupa futbolunun köklü ekolü Hollanda, disiplinli, dinamik ve organize yapısıyla bilinen Asya devi Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Gruptaki dengeleri altüst edecek bu kritik müsabaka pazar gecesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Hollanda - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir? İşte TRT 1 canlı yayın linki ve dev maça dair tüm detaylar...

1 /7 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup heyecanı devam ederken, F Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Hollanda - Japonya mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Turnuvanın güçlük ekiplerinden Hollanda, disiplinli yapısıyla bilinen Japonya karşısında sahaya çıkıyor.



2 /7 Hollanda - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



3 /7 Hollanda, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaparak grup liderliği yolunda avantaj elde etmek isterken; Japonya ise hızlı ve organize oyunu ile sürpriz peşinde olacak. İki takımın da sahaya temkinli ama yüksek tempolu bir oyunla çıkması bekleniyor.

4 /7 Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 frekans bilgileri de araştırılıyor. Yayın, Türksat 4A üzerinden standart TRT 1 frekans ayarlarıyla izlenebiliyor.



5 /7 Dünya Kupası’nda F Grubu’nun en kritik maçlarından biri olarak gösterilen bu karşılaşma, grup dengelerini doğrudan etkileyebilecek nitelikte.



6 /7 TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ TRT 1 HD Uydudan Şifresiz İzleme Frekansı: Uydu: Türksat 4A Frekans: 11794 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı: 30000 FEC: ¾

