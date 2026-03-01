İlker Yağcıoğlu’ndan maç sonu flaş Galatasaray sözleri: ‘Buna çok fazla şahit olmuyoruz’

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray’da bek oyuncularının hücum performansı alkış topladı. İlker Yağcıoğlu, Sacha Boey ve Eren’in sürekli ceza sahası içinde olmasını "nadir görülen bir durum" olarak niteledi.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen kaydetti. Galatasaray bu sonuçla haftayı galibiyetle tamamlarken puanını 58 yaptı.
Karşılaşmanın ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında mücadeleyi ve sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor maçındaki performansını yorumladı.
İlker Yağcıoğlu maçın ardından, “İki bek fark yaratan oyuncu oldu Galatasaray adına. Sacha Boey ve Eren 3 kere rakip ceza sahasında içinde topla buluşmuş. İki bek sürekli hücuma gitmiş.
Boey inanılmaz dolaştı ve verdiği eforun karşılığında golünü attı. Eren de aynı şekilde. Barış çok zor bir maç oynadı ve inanılmaz bir efor sarf etti. Ondaki düşüş de normaldir.
Torreira gibi bir isim var, o hiç yorulmuyor. Çok güzel bir asist yaptı. Sonrasında 2-1 yapıp takımını rahatlattı. İki bek gidiyor dedim sürekli, iki orta sahası da gidiyor. Bunu çok fazla görmüyoruz, çok fazla şahit olmuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Mücadele sonrasında Yağcıoğlu ayrıca, “Osimhen çok az topla buluştu ve pas yaptı. 9 tane pas vermiş maç boyunca. Çok az bir rakam. Bazı yerlerde çok müsaitken arkadaşları onu da bazı pozisyonlarda göremedi. Ekmeğini taştan çıkarıyor.
Hiç olmadığı yerden topu kapıyor. Tepki gösteriyor ama arkadaşları da her anı hatasız yapamaz. Osimhen'in gücü ve verdikleri inkar edilemez. Bir şekilde orta yolu bulacaklardır. ” açıklamasında bulundu.