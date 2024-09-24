Immobile Beşiktaş’ta kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor

İtalyan yıldızın bu çıkışı akıllara hemen Mario Gomez'i getirdi. Alman futbolcu da Beşiktaş'ta bir sezon oynamasına rağmen 26 gol ile takımı hem şampiyonluğa uçurdu hem de o sezonu gol kralı tamamladı. İmmobile de Alman yıldızın yolunda hızla ilerleyerek Kartal'ı şampiyonluk yolunda kanatlandırdı.



