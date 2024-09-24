EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Immobile Beşiktaş’ta kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor

Immobile Beşiktaş’ta kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor

14:2324/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ın yaz transfer sezonunda Lazio’dan renklerine bağladığı İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş’ta kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Bu sezon çıktığı 8 maçta 8 gol atan yıldız futbolcu maç başına gol ortalamasını 1’e yükseltti. Immobile'nin siyah-beyazlı formayla gizli hedefi belli oldu. İşte detaylar.

Beşiktaş'ın tarihinde en çok gol atan 30 futbolcu listesinde, 17 Türk ve 13 yabancı futbolcu bulunuyor.

İtalyan yıldız Ciro İmmobile, 14. yabancı olarak şimdiden tarihe ismini yazdırmaya hazırlanıyor. İmmobile daha ilk sezonunun başlarında adından söz ettirerek taraftarların sevgilisi oldu. 

İtalyan yıldızın bu çıkışı akıllara hemen Mario Gomez'i getirdi. Alman futbolcu da Beşiktaş'ta bir sezon oynamasına rağmen 26 gol ile takımı hem şampiyonluğa uçurdu hem de o sezonu gol kralı tamamladı. İmmobile de Alman yıldızın yolunda hızla ilerleyerek Kartal'ı şampiyonluk yolunda kanatlandırdı.


Serie A'da 4 farklı dönemde gol kralı olup bu alanda ikinci sırada yer aldı. Sadece İsveçli Nordahl, 1949-55 arasında 5 kez gol kralı olup İmmobile'nin önünde yer aldı. Pescara forması altında 37 maçta 28 gole imza atan İmmobile, İtalya Serie B gol kralı olurken dikkatleri üzerine topladı. 

Adını duyuran İmmobile Torino ile gol krallığı şerefine ulaşırken, daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Sevilla ve tekrar Torino'ya gitti. En son Lazio'ya giden İmmobile'nin buradaki performansıyla da parmak ısırttı. 37 maçta 36 gol atan İmmobile, Rossetti ve Higuain'e ait bir sezonda en çok gol atma sayısına ortak oldu.


Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı. İtalyan yıldız Ciro İmmobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 8. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı. Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan İmmobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.

1989-90 sezonunda siyah-beyazlıların şimdiki Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş formasıyla ligde 28 gol kaydetti ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.

2001-2002'de Beşiktaş'ın sembol isimlerinden İlhan Mansız, ligi 21 golle tamamladı ve sezonu gol kralı olarak noktaladı. 

2015-2016 sezonunda ise Kara Kartal'ın Süper Mario'su Mario Gomez attığı 26 gol ile takımı şampiyonluğa uçurdu ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. Gomez ayrıca Avrupa Ligi'nde de 2 gol kaydetti.

Kartal'ın golcü futbolcusu, Süper Lig'de 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Diagne'nin, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanına ve 39 gol ile ligde bir sezonda en çok gol atan Tanju Çolak'ın da rekorunu kırmak istiyor. 

#Ciro Immobile
#Beşiktaş
#Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hisse senedi vergisi var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz noktayı koydu