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İmza an meselesiydi: Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti!

İmza an meselesiydi: Galatasaray yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti!

17:145/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray Premier Lig’de forma giyen yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti. Kariyerinde Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid ve Newcastle United formaları giyen 34 yaşındaki yıldız sarı-kırmızılıların teklifini reddetti. Detaylar haberimizde.

Galatasaray, hücum hattı ve orta sahaya yapılan takviyelerin ardından sıra savunmaya yapılacak transferlere geldi.


ESPN'de yer alan habere göre, Galatasaray, sağ bek için Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için girişimlerde bulundu.


ESPN'deki haberde, Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe'un Trippier'i bırakmak istemediği ve İngiliz oyuncunun Galatasaray'a transferinin karmaşık olduğu aktarıldı.


Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için Newcastle United'a teklif yaptı.


İngiliz ekibi, Galatasaray'dan gelen bu teklifi geri çevirdi ve Trippier'i bırakmadı.


Galatasaray, bu gelişmenin ardından Trippier defterini kapattı.


Kieran Trippier, bu sezon Newcastle United'da 18 maçta süre buldu.


#Galatasaray
#Keiran Trippier
#Newcastle United

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