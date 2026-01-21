Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Inter evinde Arsenal’i ağırladı. Nefes kesen karşılaşma Arsenal’in 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Inter 1-3 Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, Arsenal'i ağırladı.
Konuk ekip Gabriel Jesus'un 10. dakikada kaydettiği golle öne geçti.
18. dakikada Sucic skoru eşitledi. 31. dakikada tekrar sahneye çıkan Jesus skoru 2-1'e getirdi.
İkinci devrenin çoğu golsüz geçerken 84. dakikada Gyökeres takımının üçüncü golünü kaydetti.
Kalan anlarda gol sesi çıkmadı ve Arsenal maçı 3-1 kazandı.
12 puanda kalan Inter lig aşamasındaki son maçında Dortmund'a konuk olacak. 21 puana çıkarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Arsenal ise Kairat Almaty'yi ağırlayacak.
Bu sezon performansıyla göz dolduran Arsenal, Inter zaferiyle birlikte Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 7'de 7 yaptı.
Opta verilerine göre Arsenal daha önce turnuva tarihinde hiç üst üste 7 galibiyet almamıştı.
Mikel Arteta'nın öğrencileri Premier Lig'de de 50 puanla zirvede yer alıyor.
INTER - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
Inter - Arsenal maç özetini izlemek için TIKLAYIN.