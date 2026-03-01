Yeni Şafak
İran’dan Dünya Kupası'ndan çekilme sinyali

13:281/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar sonrası İran’ın FIFA Dünya Kupası’na katılım ihtimalinin zayıfladığı açıklandı. Ayrıca ülkede ligler süresiz askıya alındı.

ABD ile İsrail İran'a savaş açtı. Bu gelişmenin ardından İran'ın Dünya Kupası'ndan çekimesi gündeme geldi.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç; ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvaya katılmalarının pek olası görünmediğini söyledi.

Taç yaptığı açıklamada, “Bugün yaşananlar ve Amerika Birleşik Devletleri’nin saldırısıyla birlikte Dünya Kupası’na umutla bakmamız pek mümkün görünmüyor. Ancak bu konuda karar verecek olanlar sporun yöneticileridir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan devam eden çatışma ortamı nedeniyle İran’da futbol liglerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

#ABD
#İran
#İsrail
#İran Futbol Federasyonu
#Dünya Kupası
