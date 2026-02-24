İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe maçındaki görüntüsü gündem oldu

Devre arasında kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye atılan son dakika golünün ardından tavrı dikkati çekti.
Fenerbahçe, Süper Lig’de son saniyelerde yediği golle Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada büyük fırsat kaçırdı.
Karşılaşmanın 90+11. dakikasında gelen gol sarı-lacivertlileri adeta yıktı. Mücadelenin son anlarında skora denge gelirken tribünlerde ve saha içinde büyük şaşkınlık yaşandı.
Jim Allevinah'ın golünün ardından gözler İrfan Can Kahveci’ye çevrildi. Gol sevincine katılmayan ve tepkisiz kalan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarının ters yönüne doğru yürüdü.
Kasımpaşalı futbolcular beraberliğin sevincini büyük coşkuyla kutlarken, İrfan Can’ın bu tavrı dikkat çekti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Kasımpaşa futbolcuları sahada 1 puanı kutladı. İrfan Can Kahveci ise kutlamalara katılmayarak doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
Sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe kadrosunda yer alan deneyimli oyuncu, kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında Kasımpaşa’ya kiralanmıştı.