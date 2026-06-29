İsmail Kartal iki futbolcunun adını verdi: Bu sezon bizimle olacaklar

"Saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum"





Fenerbahçe ile 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, daha önce görevde olduğu süreçte haklarının yenildiğini ve bu sezon bunun tekrar etmeyeceğine inandığını belirtti.





Adaletli bir sezon geçmesini istediklerinin altını çizen Kartal, "Aziz (Yıldırım) Başkan ve yönetim saha dışıyla ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.