İsmail Yüksek canlı yayında ifşa etti, herkes koptu! Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'yu telefona öyle bir kaydetmiş ki…

Ancak Yüksek’in anlattığı detay sosyal medyada gülümseten bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı. İsmail Yüksek: "Merih ile sohbet ediyoruz. Coman'la kavgasından sonra Cristiano Ronaldo mesaj atıp kızmış. Mesajları bana gösterdi. Cristiano Ronaldo'yu 'Cristiano Ronaldo Juventus' diye kaydetmiş. Sanki 3. Lig'de oynadığı arkadaşı." sözlerinin ardından kahkaha tufanı koptu.



