İsmail Yüksek canlı yayında ifşa etti, herkes koptu! Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'yu telefona öyle bir kaydetmiş ki…

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı tarihi açılış maçı için geri sayıma geçen A Milli Futbol Takımımızın kampından, futbolseverleri kahkahaya boğacak bir soyunma odası hikayesi sızdı. Ay-yıldızlı ekibimizin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, takım arkadaşı Merih Demiral ile dünyaca ünlü süper star Cristiano Ronaldo arasında geçen gizli mesajlaşmayı ifşa etti.
A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, takım arkadaşı Merih Demiral ile ilgili dikkat çeken bir anısını paylaştı. Yüksek, Merih Demiral’ın, Kingsley Coman ile yaşadığı tartışmanın ardından Cristiano Ronaldo’dan tepki dolu bir mesaj aldığını söyledi.
İsmail Yüksek, Merih Demiral ile zaman zaman bu olay hakkında sohbet ettiklerini belirterek, Portekizli yıldızın takım arkadaşına mesaj atarak yaşanan olay nedeniyle kızdığını ifade etti. Milli futbolcu, Demiral’ın kendisine gelen mesajları gösterdiğini de dile getirdi.
Ancak Yüksek’in anlattığı detay sosyal medyada gülümseten bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı. İsmail Yüksek: "Merih ile sohbet ediyoruz. Coman'la kavgasından sonra Cristiano Ronaldo mesaj atıp kızmış. Mesajları bana gösterdi. Cristiano Ronaldo'yu 'Cristiano Ronaldo Juventus' diye kaydetmiş. Sanki 3. Lig'de oynadığı arkadaşı." sözlerinin ardından kahkaha tufanı koptu.
Milli futbolcunun sözleri kısa sürede futbolseverler arasında gündem olurken, Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasındaki yakın dostluk da bir kez daha dikkat çekti.