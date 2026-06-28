Italiano milli futbolcuya hayran kaldı: Kesinlikle kaçırmayalım

Fotomaç'ın haberine göre; A Milli Takım'ın FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı futbol direktörü Önder Özen ile birlikte takip eden teknik direktör Vincenzo İtaliano, Salih Özcan'ın performansından etkilendi.