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Italiano milli futbolcuya hayran kaldı: Kesinlikle kaçırmayalım

Italiano milli futbolcuya hayran kaldı: Kesinlikle kaçırmayalım

10:4928/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, A Milli Takım'ın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada performansıyla öne çıkan oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi. İtalyan çalıştırıcının, bonservisi elinde bulunan milli futbolcunun transfer edilmesini istediği belirtildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılarda gündeme yine Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; A Milli Takım'ın FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı futbol direktörü Önder Özen ile birlikte takip eden teknik direktör Vincenzo İtaliano, Salih Özcan'ın performansından etkilendi.

58 kez topla buluşan ve yalnızca 1 top kontrol hatası yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ile yakaladığı uyumun teknik heyetten tam not aldığı belirtildi.

Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda İtaliano'nun, Salih Özcan için olumlu rapor verdiği ifade edildi.

İtalyan teknik adamın, "Bonservisi elindeyken Salih'i kesinlikle kaçırmamalıyız" sözleriyle milli futbolcunun transfer edilmesini istedi. İtaliano'nun, deneyimli orta saha oyuncusunun takıma önemli katkı sağlayabilecek kalitede olduğunu yönetime ilettiği aktarıldı.

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