Italiano'dan Vlahovic'e transfer telefonu: Yıldız futbolcunun cevabı da belli oldu

Golcü transferi için Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına yazan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano da sürece dahil oldu. İtalyan çalıştırıcının eski öğrencisini bizzat arayarak İstanbul'a davet ettiği öne sürüldü.

1 /6 Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Dusan Vlahovic için girişimlerini sürdürüyor.

2 /6 Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

3 /6 Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Dusan Vlahovic'i telefonla arayarak İstanbul'a gelmesi yönünde çağrıda bulundu.

4 /6 Haberde, Beşiktaş'ın transferdeki kararlı tavrından etkilenen Vlahovic'in karar vermek için süre istediği belirtildi.

5 /6 İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Sırp yıldız, yıllık 8 ila 10 milyon euro arasında garanti ücretin yanı sıra 15 milyon euro imza parası talep ediyor.