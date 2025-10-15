İtalya-İsrail maçında Filistin bayraklarına izin vermediler

İtalyan vatandaşı Marco da "Buraya, el yazısıyla Gazze’de öldürülen 18 binden fazla çocuğun isimlerinin yazılı olduğu 23 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde büyük bir temsili kefenle geldik. Bu hem onlara bir saygı hem de insani bir merhamet gösterisiydi" dedi.





Marco, adalet ve hakların tanınması olmadan barış olmayacağını ifade ederek, "İkinci neden de şudur: Ayrımcı uygulamalar yapan bir devlet olan İsrail’in spor müsabakalarından dışlanması gerekir, doğru olan budur. 60’lar ve 70’lerde Güney Afrika, olimpiyatlar ve diğer tüm spor organizasyonlarından men edilmişti. Bu önemli bir adımdı çünkü demokrasi sürecini destekledi. Bu yüzden İsrail’in spor etkinliklerinden dışlanması önemlidir. Bugün bunu dile getirmek için buradayız" değerlendirmesinde bulundu.