Jose Mourinho derbinin ardından basın toplantısına çıkmama nedenini açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde lig aşamasında oynanacak Union Saint-Gilloise maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, derbinin ardından basın toplantısına katılmamasıyla ilgili de konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli teknik adamın sözlerinden öne çıkanlar:
"Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynadığımız ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok."
"Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Basın toplantısı için 70 dakika gittim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. Kapıda bekledim. Anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum; deplasman takımı teknik direktörünün önce basın toplantısı yapmasını anlayabiliyorum ama ikimiz de aynı şehrin takımıyız. Belli limitler olması lazım. 70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim."
"Saygısızlık yapılan kişi benim"
"Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim, Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım; cumartesi başladık pazar bitti diye. 23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti. Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim."
"Derbiyi kaybettiğinizde 3 kat acı çekersiniz"
"Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz, maç önemliyse iki kat eğer ki derbiyse 3 kat acı çekersiniz. Şu anda İstanbul'un en mutlu insanlarıyız diyemem, acı çekmedik diyemem. Ancak bizler profesyoneliz. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme düşürmez. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncularımız motiveler. Bu mutsuz durumdan çıkmamız gerektiğini biliyorlar."
"O gün basın toplantısına çıksaydım sabaha karşı stattan çıkacaktım. Ertesi gün 10'da toplandık ve analizlerimizi yaptık. Dünkü idmanımız da uzun bir idmandı. Canımızı yakan derbi mağlubiyeti bizim için motivasyon olabilir."
"Yarın yapacağım şey, basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri de değiştirmeye çalışacağım... Oynamayan ya da daha az oynayan, oynamayı hak eden, iyi çalışan oyunculara hakkını vereceğim. Evet, rotasyon yapacağım ama rotasyon yapmak için değil, elimizdeki en iyi takımı sahaya sürmek için yapacağım."
"İrfan Can Kahveci yarın oynayacak"
"Geçen sezon 18 gol atıp 12 asist yapan İrfan Can Kahveci'nin 11'de oynaması isteniyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Jose Mourinho "Katılıyorum. İrfan Can Kahveci yarın oynayacak." dedi.
"Yarıştığımız tüm kulvalarda şansımız var. Taraftarlar, her zaman taraftarlardır. Biz profesyoneller taraftarların fikirlerine, eleştirilerine saygı duymalıyız. Modern dünyada biraz sosyal medya tarafından manipüle ediliyor taraftarlar. Taraftarlar, influencer'ın etkisi altındalar. Sadece modada yoklar, futbolda da varlar. Bir düşünce yaratıyorlar. Başarılı ve büyük kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Dengeli ve istikrarlı olmayı etkiliyor."
"Bizler dengeliyiz, dengeli olmamız gerekiyor. İçimizde bu denge var. Aramızda tartışmaları, analizleri yapıyoruz, hataları, iyi şeyleri görüyoruz. Adaletsiz sonuç olduğu zaman görüyoruz. Bu anlamda dengeyi sağlamalıyız. Bizler birlikteyiz. İçimizde eleştirileri yapıyoruz. Dışarıda olan şeyler, modern dünyada birazcık gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar yapılıyor. Garip bir dünyada yaşıyoruz. Futbol güzel ama garip bir dünya. O gün maç başladı, oynandı."
"O maç üzerindeki etkisi olan insanlar, evet etkisi var, hakemlerin de iyi kötü etkisi var. Maç saha içerisinde oynanır. Maç içinde olan sonucun başkanla, ikinci başkanla, direktörle ilgisi yok. Tabii ki birlikte kaybettik, hep birlikte. Ayrıştırarak bakarsanız dürüst olun, sorumluluk hoca ve oyuncularda. Biz oynadık. Sahada ikinci bir takım daha var. Bazen daha iyi oynarlar, daha şanslı olabilirler, ufak anlar onların lehine olabilir. Şunu da unutmayın, karşıda bir takım daha var. Ufak detaylar belirleyici oluyor. Hakem dengeliydi, onu da tebrik ediyorum. Eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularım."
"Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de farklı 11'lerler oynar mı?" sorusuna ise Mourinho, "Hayır. Ben maçı kazanabilmek için en iyi 11'imle oynayacağım. Rakibimizi çok fazla çalıştık. Taktik antrenmanlarda farklı şeyler denedik. Oyuncularım özelliklerine bakacağım. Hangi özellikleri maçı kazandıracak ona bakacağım. İrfan Can Kahveci, rotasyon için oynamayacak. Kendisi çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor. İdmanlarda çok arzulu. Rakip 3'lü veya 5'li oynuyor, onun özellikleri yarın bizim için önemli. Bana şunu sorarsanız; son maçta kulübede olan 2-3 oyuncu daha 11'de olacak." yanıtını verdi.
Taraftarın, sosyal medyada başkan Ali Koç'u istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine Mourinho, "Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söyleyebileceğim tek bir şey var; biz bir maç kaybettik, normal bir maç değil, tepkinin de katlanarak olmasını anlayabiliyorum. Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti, profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir." ifadelerini kullandı.