Jose Mourinho 'Maymun gibi zıpladılar' demişti cevap geldi: 'Ben bir insanım'

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan tartışmalar devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 'Maymun' benzetmesi dünya basınında da yer almıştı. Mourinho'nun sözlerine yanıt geldi.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve karşılaşma 0-0 sona ermişti.
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray kulübüsini kastederek, 'Maymun gibi zıpladılar' demişti.
Mourinho'nun bu açıklamaları sonrasında sarı kırmızılı kulüp, ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle suç duyursunda bulunulacağını açıklamıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, İspanya basınına verdiği röportajda Portekizli teknik adamı eleştirdi. Fanatik'te yer alan habere göre; Gomez şu ifadeleri kullandı:
"Üç yıl sonra İspanya'daki meslektaşlarımla sportif olmayan nedenlerle konuşuyorum. Tamamen uygunsuz sözler."
"Mouriho'nun sözlerini anlamıyorum. Ben bir insanım, maymun değilim. Bu konuda neden yorum yaptığı bilmiyorum."
"Maçın heyecanı ve önemi nedeniyle insanlar duygularını belli etti yedek kulübesindekiler gibi, ancak Mourinho'nun da sözlerinden memnun olmadığına inanıyorum."