Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi. Mücadele esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, bir pozisyon sonrası gösterdiği tepki herkesi şaşırttı.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım 2-0 kazandı.
Fakat karşılaşma esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, bir pozisyon sonrası gösterdiği tepki herkesi şaşırttı.
Sarı lacivertliler, ikinci yarıda Dzeko ile bir gol buldu.
Daha sonra bu gol hızlı bir şekilde ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, çizgi görüntüsü dakikalar sonrasında geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'da ofsayt kararına tepki gösterdi.
Mourinho, iptal olan golden sonra bilgisayarını, yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bıraktı.
Bu görüntüler ekrana gelirken, izleyenler de şaşırdı.
Daha sonra karşılaşmanın hakemi bu hareket nedeniyle Mourinho'ya sarı kart verdi.