Jose Mourinho'dan gündem olan görüntü: Sorulan uzun soruya tepki gösterdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Teknik direktör Jose Mourinho yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen uzun bir soruya gösterdiği tepkiyle gündem oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Jose Mourinho mücadeleyi değerlendirdi.
'Tur henüz bitmedi'
"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi."
'Kötü bir performans gösterdik'
"İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı. Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor."
'Onlar da büyük destek gösteremedi'
"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım...."
'Sonuç daha kötü olabilirdi'
"Bu dediğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Bu performansa sonuç daha kötü olabilirdi. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir maçtan sonra hakem konuşmak etik olmaz."
Jose Mourinho, kendisine yöneltilen uzun bir soru sırasında basın toplantısında bu şekilde tepki gösterdi.
“Rangers’a kutlama yapmalarını önermem. Sakin olun, henüz bitmedi.”