İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus ve Milan karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İki takım tarihlerinde 206. kez karşılaşacak. Peki, Juventus - Milan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Juventus - Milan canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
İtalya Süper Kupa yarı final maçında Juventus ve Milan karşı karşıya geliyor.
Dev maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Suudi Arabistan başkenti Riyad’da oynanacak.
206. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus’un 77 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Milan rakibine karşı 58 kez galip gelirken 71 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor.
JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Juventus - Milan maçı tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
JUVENTUS - MİLAN CANLI İZLE
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