İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus ve Milan karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İki takım tarihlerinde 206. kez karşılaşacak. Peki, Juventus - Milan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Juventus - Milan canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 /7 İtalya Süper Kupa yarı final maçında Juventus ve Milan karşı karşıya geliyor.



2 /7 Dev maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Suudi Arabistan başkenti Riyad’da oynanacak.



3 /7 206. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus’un 77 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

4 /7 Milan rakibine karşı 58 kez galip gelirken 71 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

5 /7 Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor.

6 /7 JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Milan maçı tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

