Kante Fenerbahçe yolunda: Kulübüne resti çekti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız yıldız Kante için Al-Ittihad’a yeni teklif sundu. Yıldız oyuncunun tavrı transferi bitirme aşamasına getirdi.
Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan N’Golo Kante transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız futbolcu için Suudi Arabistan’da yaklaşık 72 saattir yoğun temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
Fenerbahçe cephesinde süreci bizzat yönetici Ertan Torunoğulları’nın yürüttüğü belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Al-Ittihad’a yaptığı teklifin de revize edildiği aktarıldı. Sabah'ın haberine göre; yönetim, Suudi kulübüne 5 milyon euro bonservis bedeli ve şampiyonluk bonusu içeren son teklifini iletti.
34 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübüne, "Ben anlaştım. Bırakın Fenerbahçe’ye gideyim” şeklinde net bir mesaj verdiği ifade edildi. Bu çıkışın ardından transfer sürecinin bitme noktasına geldiği kaydedildi.
Başlangıçta çift haneli bonservis beklentisi olan Al-Ittihad’ın, Fenerbahçe’nin ısrarı ve oyuncunun tavrı sonrası bu rakamdan önemli ölçüde geri adım attığı belirtildi. Suudi kulübünün, sarı-lacivertlilerin son teklifini kabul etmeye hazırlandığı aktarıldı.