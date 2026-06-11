Kenan Yıldız sakat mı, Avustralya maçında oynayacak mı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda nefesler tutuldu. Turnuva öncesi son taktik idmanlar gerçekleştirilirken, futbolseverlerin ve teknik heyetin gözü kulağı sakatlığı nedeniyle yürekleri ağza getiren Kenan Yıldız'dan gelecek rapora çevrilmişti. Juventus forması giyen 21 yaşındaki süper solaktan nihayet beklenen haber geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda gözler Kenan Yıldız'ın sağlık durumuna çevrilmişti. Son antrenmanda takımdan ayrı çalışan genç yıldızın sakatlığı nedeniyle forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, milli takım kampından gelen haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Juventus forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle bir süre kontrollü şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ancak sağlık ekibinin yaptığı kontrollerin ardından ciddi bir sorunun bulunmadığı ve Kenan Yıldız'ın yeniden takımla birlikte antrenmanlara başlamasının beklendiği öğrenildi.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde milli yıldızın 14 Haziran'da oynanacak Avustralya karşılaşmasında forma giyebileceği belirtiliyor. Son durum itibarıyla A Milli Takım kampında sakat oyuncu bulunmadığı ifade edilirken, Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağına ise son antrenmanların ardından karar verilecek.
Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına Avustralya karşısında çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekipte, Kenan Yıldız'dan gelen olumlu haber taraftarlar arasında da büyük sevinç yarattı. Milli futbolcunun fiziksel durumunun iyi olduğu ve maç kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.