Kenan Yıldız sakat mı, Avustralya maçında oynayacak mı?

Juventus forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle bir süre kontrollü şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ancak sağlık ekibinin yaptığı kontrollerin ardından ciddi bir sorunun bulunmadığı ve Kenan Yıldız'ın yeniden takımla birlikte antrenmanlara başlamasının beklendiği öğrenildi.



