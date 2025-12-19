Yeşil sahaların unutulmaz golcüsü, teknik direktörlük koltuğunda kariyerinin en ağır sınavından geçiyor! Futbolculuk döneminde tarih yazdığı kulübün başında çıkan dev isim, son 11 maçta alınan 8. yenilgi ve kupa vedası sonrası adeta hedef tahtasına oturtuldu.
Avrupa futbolunun en ikonik golcülerinden biri olan ve şu an teknik direktörlük kariyerini sürdüren Robin Van Persie, taraftarlarla karşı karşıya geldi.
Takımının son 11 resmi maçta 8. kez mağlup olması ve kupadan elenmesi üzerine tribünler adeta patlama noktasına geldi.
Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o anlarda, efsane ismin taraftarlarla yaşadığı hararetli diyalog ve sonrasındaki açıklamaları futbol dünyasında günün konusu oldu.
İşte Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie ile taraftarlar arasında yaşananlar