Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kendi evinde "istifa" sesleri yükseldi! Eski Fenerbahçeli yıldız 11 maçta 8 yenilgi sonrası dayanamayıp tribünlere yürüdü

Kendi evinde "istifa" sesleri yükseldi! Eski Fenerbahçeli yıldız 11 maçta 8 yenilgi sonrası dayanamayıp tribünlere yürüdü

09:0419/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeşil sahaların unutulmaz golcüsü, teknik direktörlük koltuğunda kariyerinin en ağır sınavından geçiyor! Futbolculuk döneminde tarih yazdığı kulübün başında çıkan dev isim, son 11 maçta alınan 8. yenilgi ve kupa vedası sonrası adeta hedef tahtasına oturtuldu.

Avrupa futbolunun en ikonik golcülerinden biri olan ve şu an teknik direktörlük kariyerini sürdüren Robin Van Persie, taraftarlarla karşı karşıya geldi.


Takımının son 11 resmi maçta 8. kez mağlup olması ve kupadan elenmesi üzerine tribünler adeta patlama noktasına geldi.


Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o anlarda, efsane ismin taraftarlarla yaşadığı hararetli diyalog ve sonrasındaki açıklamaları futbol dünyasında günün konusu oldu.


İşte Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie ile taraftarlar arasında yaşananlar

#Robin Van Persie
#Feyenoord
#Hollanda Eredivisie
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet 19 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri