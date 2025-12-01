Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak cevap: ‘İnşallah…’

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Kritik derbi öncesinde gözler Galatasaray’ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu’na çevrildi.
Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde olacak.
Galatasaray sonrası Benfica'ya transfer olan ve ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOL HEDEFİ
Fenerbahçe'ye Galatasaray formasıyla 2, Benfica formasıyla 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu akşamki dev maçta da fileleri sarsmayı hedefliyor.
DERBİYE ÖZEL HAZIRLANDI
Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun derbiye özel olarak hazırlandığı ve karşılaşma için sabırsızlandığı belirtiliyor. (Sözcü)
Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası kendisine yöneltilen "Galatasaray derbisinde gol var mı?" sorusuna "İnşallah" cevabını vermişti.