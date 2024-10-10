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Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı

Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı

11:0810/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
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Bu sezon Benfica'ya transfer olan ve attığı gollerle kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili takımın eski yıldızı Silvio'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Futbola Benfica altyapısında başlayan ve geçtiğimiz yıl yeşil sahalara veda eden sağ bek Silvio, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Hürriyet'e açıklamalar yaptı.








Kerem Aktürkoğlu'nun geldiği günden bu yana Benfica'ya çok yardımcı olduğunu belirten eski futbolcu, "Kerem çok hızlı ve teknik olarak çok iyi bir oyuncu. Ayrıca bire birde güçlü olan ve golleriyle takıma katkı sağlayan bir oyuncu" dedi.


Kerem Aktürkoğlu'nun maçın gidişatını belirleyecek ve teknik kalitesi yüksek bir oyuncu olduğunu dile getiren Silvio, "Onun kararlılığı ve cesareti, Benfica taraftarlarının kendisini çok sevmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın önemli kulüplerinin Kerem Aktürkoğlu'na ilgi duymasının doğal olduğunu söyleyen eski sağ bek, "Ancak Kerem’in Benfica'ya odaklanmaya devam etmesi önemli çünkü kulübe verebileceği çok şey var" şeklinde konuştu.


Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki olası takımı için adres gösteren Silvio, "Örneğin Atletico Madrid'in ilgisini çekebilecek bir oyuncu. Sahada gösterdiği adanmışlık, ortaya koyduğu kalite, Diego Simeone'nin bir futbolcuda takdir ettiği özellikler arasında yer alıyor" dedi.



#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Galatasaray

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