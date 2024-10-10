Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı

Kerem Aktürkoğlu'nun geldiği günden bu yana Benfica'ya çok yardımcı olduğunu belirten eski futbolcu, "Kerem çok hızlı ve teknik olarak çok iyi bir oyuncu. Ayrıca bire birde güçlü olan ve golleriyle takıma katkı sağlayan bir oyuncu" dedi.



