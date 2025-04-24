Kevin De Bruyne yol ayrımında: Ya Arabistan ya MLS ya da…

Kevin De Bruyne, Manchester City ile sözleşmesinin biteceği Haziran 2025’te kulüpten ayrılacağını duyurdu Bu sezon 35 maçta 5 gol, 8 asist üreten 33 yaşındaki yıldız için Suudi Arabistan ve MLS’ten Inter Miami, NYCFC gibi kulüpler de devrede. Belçikalı futbolcunun Premier Lig’den de 2 talibi bulunuyor. İşte detaylar.

1 /5 Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Kevin De Bruyne için iki farklı transfer iddiası gündeme geldi.



2 /5 Sky Sports'ta yer alan habere göre, Aston Villa, Belçikalı futbolcu ile ilgileniyor. Aston Villa'nın, 33 yaşındaki yıldızı serbest olarak kadrosuna katmak için girişimleri olduğu kaydedildi.



3 /5 Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu için eski takımı Chelsea'nin adı da gündeme geldi. Football Insider'da yer alan habere göre, Chelsea de eski futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor.



4 /5 Manchester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin ardından İngiliz ekibinden ayrılacak Kevin De Bruyne için daha önce Suudi Arabistan ve MLS ihtimalleri de gündeme gelmişti.

