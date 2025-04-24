Kevin De Bruyne yol ayrımında: Ya Arabistan ya MLS ya da…

Kevin De Bruyne, Manchester City ile sözleşmesinin biteceği Haziran 2025’te kulüpten ayrılacağını duyurdu Bu sezon 35 maçta 5 gol, 8 asist üreten 33 yaşındaki yıldız için Suudi Arabistan ve MLS’ten Inter Miami, NYCFC gibi kulüpler de devrede. Belçikalı futbolcunun Premier Lig’den de 2 talibi bulunuyor. İşte detaylar.
Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Kevin De Bruyne için iki farklı transfer iddiası gündeme geldi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Aston Villa, Belçikalı futbolcu ile ilgileniyor. Aston Villa'nın, 33 yaşındaki yıldızı serbest olarak kadrosuna katmak için girişimleri olduğu kaydedildi.
Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu için eski takımı Chelsea'nin adı da gündeme geldi. Football Insider'da yer alan habere göre, Chelsea de eski futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor.
Manchester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin ardından İngiliz ekibinden ayrılacak Kevin De Bruyne için daha önce Suudi Arabistan ve MLS ihtimalleri de gündeme gelmişti.
Manchester City'de bu sezon 35 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.