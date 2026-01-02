Kim Min-jae’den Fenerbahçe’ye transfer yanıtı

Ara transfer döneminin en büyük bombası olması beklenen Kim Min-jae transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Bayern Münih’ten ayrılacağı konuşulan ve Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği tecrübeli stoper, geleceğiyle ilgili son noktayı koydu.
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’te kariyerini sürdüren Kim Min-jae, ara transfer döneminde birçok takımın listesinde yer alıyor.
Sky Sports’ta yer alan habere göre Fenerbahçe’yle birlikte birkaç kulüp, Güney Koreli stoperi kadrosuna katabilmek için teklif yaptı.
Ek olarak İtalya’dan bazı takımların da 29 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtildi. Transferdeki ilgiye rağmen Kim Min-jae’nin en azından sezon sonuna kadar takımdan ayrılmayı düşünmediği ve Bayern Münih’te kalmayı planladığı aktarıldı.
Bayern Münih’e Napoli’den 2023 yazında transfer olan Kim Min-jae’nin Bavyera ekibiyle sözleşmesi 2028’de sona eriyor. Deneyimli oyuncu bu sezon 17 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.
Kim Min-jae, 2022/23 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.