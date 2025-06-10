Kulüp başkanı görüşmeleri açıkladı: 'Fenerbahçeli oyuncunun transferi için uğraşıyoruz'

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı lacivertli takımda, Mourinho'nun transferini istediği bir oyuncu için resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, Fenerbahçeli oyuncunun transferi için uğraştıklarını söyledi.
Terzic şu ifadeleri kullandı:
"Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz."
"Mimovic, şampiyonluk için ihtiyacımız olan artı bir değer. Fenerbahçe'de ve Zenit'te şans bulamaması beni şaşırttı. O, gerçek ve modern bir hücumcu sağ bek."
"Mimovic ile konuştuk. Fenerbahçe'nin onun hakkındaki planlarını göreceğiz. Fenerbahçe'de bazı kadro değişiklikleri olacak. Onları kendi aralarında çözmesini bekliyoruz, sonra konuşabilir miyiz göreceğiz."
"Mimovic'e ihtiyacımız var ve bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istiyoruz."
"Fenerbahçe ile anlaşamazsak sağ bek için başka çözümlerimiz var. Kesinlikle bir sağ bek alacağız."
Mimovic transferini bizzat Mourinho istemiş fakat yabancı sayısı nedeniyle oyuncu alınır alınmaz kiralanmıştı.