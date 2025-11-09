Yeni Şafak
Levent Tüzemen'den Okan Buruk'a flaş eleştiri! "Bu neyin fantezisi?"

18:029/11/2025, Pazar
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelirken spor yorumcusu Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların ilk yarı performansını değerlendirdi. Tüzemen, teknik direktör Okan Buruk'a sert sözlerle yüklendi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den flaş bir değerlendirme geldi.

Tüzemen, Galatasaray için yaptığı değerlendirmelerde Okan Buruk'un kadro tercihini eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Icardi önde basmıyor, yüksek toplara çıkmıyor, koşuları yok. Neden çift santrfor? Galatasaray tek forvete alışmış, Icardi oynayınca Osimhen de etkisiz hale geliyor. Sane'nin sorumluluk alması gerekiyor, üst üste iyi üç maçı yok."

"Galatasaray oyuncularına, 'Avrupa mı zor, Süper Lig mi zor?' diye sormak lazım. Ciddiyetsizlik tamamen! Okan hocaya sormak lazım, Kocaeli deplasmanı çift forvetlik maç mı? Bu neyin fantezisi?"

