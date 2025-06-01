Livakovic'e iki talip birden! Yerine ünlü kaleci geliyor

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e iki talip birden çıktı. Başarılı ismin yerine dünyaca ünlü file bekçisi düşünülüyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Dominik Livakovic'e İspanya'dan iki ciddi talip çıktı.
Sabah'ın haberine göre Sevilla ve Real Betis, Hırvat eldiven için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den büyük umutlarla transfer edilen Livakovic, zaman zaman gösterdiği performansla beğeni toplasa da istikrar yakalayamadı.
File bekçisinin La Liga'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedilirken yönetimin Hırvat yıldız için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
Bu arada yeni kaleci arayışına da başlayan Fenerbahçe, Fiorentina ile iyi bir sezon geçiren David de Gea'yı kıskaç altına aldı.
34 yaşındaki tecrübeli eldiven ile görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.