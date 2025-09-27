Liverpool'dan flaş hamle! Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya başvurdu

UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onaylamıştı.