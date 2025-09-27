Yeni Şafak
Liverpool'dan flaş hamle! Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya başvurdu

11:4327/09/2025, السبت
Şampiyonlar Ligi'nde salı günü temsilcimiz Galatasaray'la oynayacak Liverpool, UEFA'ya başvurdu ve kadrosunda değişikliğe gitti. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde kadrosunda zorunlu değişikliğe gitti.

Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Southampton maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Giovanni Leoni'nin yerine Federico Chiesa'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

UEFA, Avrupa kupalarında oyuncu değişikliğe ile ilgili geçtiğimiz haftalarda kural değişikliğine gitmişti.

UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onaylamıştı.

