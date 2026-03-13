Liverpool'dan sakatlık açıklaması geldi! Galatasaray maçında oynayacaklar mı?

17:3913/03/2026, Cuma
Premier Lig'de hafta sonu Tottenham'ı ağırlayacak olan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, düzenlenen basın toplantısında sakat ve hasta oyuncular hakkında bilgi verdi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Galatasaray karşısında bazı as isimlerinden mahrum kalan Liverpool'da, Arne Slot'tan flaş açıklamalar geldi.

Slot, hem ligdeki Tottenham randevusu hem de çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray rövanşı öncesi kadro planlamasını netleştirdi.

Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker için umutlu konuşan Slot, "Şu ana kadar rehabilitasyon ekibiyleydi. Bugün antrenmana bakacağız. Sakatlığı çok hafif, uzun sürmeyecek. Pazar günü (Tottenham maçı) hazır olmazsa, işler planlandığı gibi giderse çarşamba günkü Galatasaray maçında oynamasını bekliyorum." dedi.

Hastalığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Federico Chiesa'nın kendisini daha iyi hissettiğini ve takıma döneceğini belirten Slot, Alexander Isak'ın ise hala takımdan ayrı, rehabilitasyon ekibiyle çalıştığını doğruladı.

