UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Geçen sene yine Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan ilk maçta Beşiktaş deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmişti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ikinci maçta Beşiktaş rakibine 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için ilk maçta en iyi skoru elde etmeye çalışacak. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano - Beşiktaş maçı şifresiz mi, TRT 1 yayınlayacak mı? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano’ya konuk olacak.
Stockhorn Arena’da oynanacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
Bugüne kadar Lugano ile tek eşleşmesine geçen sezon Konferans Ligi gruplarında çıkan Beşiktaş, sahasında 3-2 kaybettiği (Şenol Güneş) rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti (Rıza Çalımbay).
Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı dört maçın tamamında 2+ gol yiyen Lugano, bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı (1M vs Beşiktaş & 2M vs Fenerbahçe).
İsviçre takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Beşiktaş'ın (1G 1B), temsilcilerini 3+ kez ziyaret edip mağlubiyet almadığı sadece üç ülke bulunuyor: Arnavutluk (3G), Bulgaristan (1G 2B) & İsrail (2G 1B).
Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında çıktığı son yedi eşleşmenin birinde yoluna devam edebilen Lugano, sadece bu sezon Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Partizan'ı geçebildi.
Avrupa kupalarında çıktığı son altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden Beşiktaş, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Eylül 2004-Ağustos 2008). Siyah-beyazlı ekibin bu eşleşmelerde eleyemediği son rakibi, 2017/18 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Bayern Münih.
Çıktığı son iki Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lugano (2-2 & 1-0 vs Partizan), daha uzun tek serisini Ağustos-Eylül 1995 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı (2G 2B).
Avrupa kupaları tarihinde en az 50 ön eleme maçına çıkan 104 takım arasında Beşiktaş'tan (%66; 33/50) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip tek ekip PSV (%67; 36/54). Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan galip ayrılırsa Hollanda ekibinin yüzdesini eşitleyecek.
Bu sezon Lugano formasıyla çıktığı yedi resmi maçta bir gol atan Ignacio Aliseda, şimdiden 2023/24'ün tamamındaki sayısını geride bırakmak istiyor. Arjantinli oyuncunun geçen sezonki tek golü Ekim 2023'te Beşiktaş deplasmanında gelmişti.
Beşiktaş kariyerindeki üç maçta çektiği altı şutun dördünde isabet bulan Ciro Immobile, çerçeveye gönderdiği dört şutta da fileleri havalandırdı (2 vs Galatasaray & 2 vs Antalyaspor).
Giovanni van Bronckhorst, Avrupa'ya döndüğü 2021/22'den bu yana Avrupa kupalarında çıktığı altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden taraf oldu.
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Lugano - Beşiktaş maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.