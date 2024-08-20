UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Geçen sene yine Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan ilk maçta Beşiktaş deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmişti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ikinci maçta Beşiktaş rakibine 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için ilk maçta en iyi skoru elde etmeye çalışacak. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano - Beşiktaş maçı şifresiz mi, TRT 1 yayınlayacak mı? İşte detaylar.

1 / 14 UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano’ya konuk olacak.



2 / 14 Stockhorn Arena’da oynanacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.



3 / 14 Bugüne kadar Lugano ile tek eşleşmesine geçen sezon Konferans Ligi gruplarında çıkan Beşiktaş, sahasında 3-2 kaybettiği (Şenol Güneş) rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti (Rıza Çalımbay).

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5 / 14 Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı dört maçın tamamında 2+ gol yiyen Lugano, bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı (1M vs Beşiktaş & 2M vs Fenerbahçe).



6 / 14 İsviçre takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Beşiktaş'ın (1G 1B), temsilcilerini 3+ kez ziyaret edip mağlubiyet almadığı sadece üç ülke bulunuyor: Arnavutluk (3G), Bulgaristan (1G 2B) & İsrail (2G 1B).

7 / 14 Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında çıktığı son yedi eşleşmenin birinde yoluna devam edebilen Lugano, sadece bu sezon Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Partizan'ı geçebildi.

8 / 14 Avrupa kupalarında çıktığı son altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden Beşiktaş, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Eylül 2004-Ağustos 2008). Siyah-beyazlı ekibin bu eşleşmelerde eleyemediği son rakibi, 2017/18 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Bayern Münih.

9 / 14 Çıktığı son iki Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lugano (2-2 & 1-0 vs Partizan), daha uzun tek serisini Ağustos-Eylül 1995 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı (2G 2B).

10 / 14 Avrupa kupaları tarihinde en az 50 ön eleme maçına çıkan 104 takım arasında Beşiktaş'tan (%66; 33/50) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip tek ekip PSV (%67; 36/54). Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan galip ayrılırsa Hollanda ekibinin yüzdesini eşitleyecek.

11 / 14 Bu sezon Lugano formasıyla çıktığı yedi resmi maçta bir gol atan Ignacio Aliseda, şimdiden 2023/24'ün tamamındaki sayısını geride bırakmak istiyor. Arjantinli oyuncunun geçen sezonki tek golü Ekim 2023'te Beşiktaş deplasmanında gelmişti.



12 / 14 Beşiktaş kariyerindeki üç maçta çektiği altı şutun dördünde isabet bulan Ciro Immobile, çerçeveye gönderdiği dört şutta da fileleri havalandırdı (2 vs Galatasaray & 2 vs Antalyaspor).



13 / 14 Giovanni van Bronckhorst, Avrupa'ya döndüğü 2021/22'den bu yana Avrupa kupalarında çıktığı altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden taraf oldu.

