Manchester City, İngiltere Premier League'in 34. haftasında evinde Aston Villa ile karşılaştı. City son dakika golüyle 3 puana ulaştı ve kritik haftada 2-1’lik skorla kazandı. Manchester City - Aston Villa maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier League'in 34. haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Bernardo Silva, 90+4. dakikada ise Matheus Nunes kaydetti.
Aston Villa'nın tek golünü ise 18. dakikada penaltıdan Marcus Rashford attı.
Maviler, bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarırken puanını da 61 yaptı. Aston Villa 57 puanda kaldı.
MANCHESTER CİTY - ASTON VİLLA MAÇ ÖZETİ
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