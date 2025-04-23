Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester City evinde son dakika golüyle kazandı | ÖZET

Manchester City evinde son dakika golüyle kazandı | ÖZET

09:5923/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Manchester City, İngiltere Premier League'in 34. haftasında evinde Aston Villa ile karşılaştı. City son dakika golüyle 3 puana ulaştı ve kritik haftada 2-1’lik skorla kazandı. Manchester City - Aston Villa maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier League'in 34. haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.


Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Bernardo Silva, 90+4. dakikada ise Matheus Nunes kaydetti.


Aston Villa'nın tek golünü ise 18. dakikada penaltıdan Marcus Rashford attı.


Maviler, bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarırken puanını da 61 yaptı. Aston Villa 57 puanda kaldı.


MANCHESTER CİTY - ASTON VİLLA MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Aston Villa maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Manchester City
#Aston Villa
#Premier Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 sonrası SGK'lı olanlar turnayı gözünden vurdu! -1.800 gün indirimle 7200 günle emekli olunacak