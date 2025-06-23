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İlkay Gündoğan maça damga vurdu: Manchester City gol oldu yağdı: 6-0 | ÖZET

İlkay Gündoğan maça damga vurdu: Manchester City gol oldu yağdı: 6-0 | ÖZET

07:2023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçlarda Manchester City ve Al Ain karşı karşıya geldi. İlkay Gündoğan’ın 2 gol attığı maçta City rakibini 6-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Manchester City - Al Ain maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Manchester City ve Al Ain Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.


Karşılaşma Manchester City hızlı başladı ve İlkay Gündoğan’ın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.


Maçın 27. dakikasında Claudio Echeverri durumu 2-0’a getirdi. Erling Haaland ilk yarının son dakikasında penaltıdan attığı golle durumu 3-0 getirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.


Maçın ikinci yarısında İlkay Gündoğan tekrar sahneye çıktı ve 73. dakikada kaydettiği golle skoru 4-0’a getirdi.


Maçın 84. dakikasında Oscar Bobb ve 89. dakikasında Mathis Cherki attığı gollerle City maçtan 6-0’lık skorla galip ayrıldı.


Manchester City bu sonuçla 2’de 2 yaparak 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Al Ain ise 0 puanla son sırada yer aldı.


City’nin son maçı ise 26 Haziran Perşembe günü Juventus ile olacak.


MANCHESTER CİTY - AL AİN MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Al Ain maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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