FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçlarda Manchester City ve Al Ain karşı karşıya geldi. İlkay Gündoğan’ın 2 gol attığı maçta City rakibini 6-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Manchester City - Al Ain maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Manchester City ve Al Ain Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.



2 /8 Karşılaşma Manchester City hızlı başladı ve İlkay Gündoğan’ın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



3 /8 Maçın 27. dakikasında Claudio Echeverri durumu 2-0’a getirdi. Erling Haaland ilk yarının son dakikasında penaltıdan attığı golle durumu 3-0 getirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.



4 /8 Maçın ikinci yarısında İlkay Gündoğan tekrar sahneye çıktı ve 73. dakikada kaydettiği golle skoru 4-0’a getirdi.



5 /8 Maçın 84. dakikasında Oscar Bobb ve 89. dakikasında Mathis Cherki attığı gollerle City maçtan 6-0’lık skorla galip ayrıldı.



6 /8 Manchester City bu sonuçla 2’de 2 yaparak 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Al Ain ise 0 puanla son sırada yer aldı.



7 /8 City’nin son maçı ise 26 Haziran Perşembe günü Juventus ile olacak.

