UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United evinde Lyon’u konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Her iki takımada tur için galibiyet gerekiyor. İlk maçta hatalı goller yiyen Andre Onana’nın yerine Altay Bayındır’ın oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda, şifresiz yayın var mı? Altay Bayındır oynayacak mı, ilk 11’de mi? İşte detaylar.

1 /10 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester United ve Lyon karşı karşıya gelecek. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

2 /10 İlk maçın 2-2 berabere bitmesiyle, bu karşılaşma her iki takım için de yarı finale çıkma yolunda kritik bir öneme sahip.



3 /10 Ruben Amorim’in ekibi, Avrupa’da yenilgisiz (6G, 5B) ve Old Trafford’da Lyon’a karşı oynadığı iki maçı da kazandı. Ancak Joshua Zirkzee’nin sakatlığı ve Onana’nın formsuzluğu risk yaratıyor. Bruno Fernandes (වං Alejandro Garnacho ve Rasmus Højlund, hücumda kilit isimler olacak.



4 /10 Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, sakat kanat oyuncuları Ernest Nuamah ve Malick Fofana’dan yoksun. Rayan Cherki (11 maçta 3 gol, 8 asist) ve Thiago Almada, hücumda etkili olmaya çalışacak.



5 /10 ALTAY BAYINDIR LYON MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11’Mİ? İlk maçta André Onana’nın yaptığı iki büyük hata (Thiago Almada ve Rayan Cherki’nin gollerinde) sonrası taraftarlar ve sosyal medyada Altay’ın kaleye geçmesi yönünde yoğun bir kampanya başlatılmıştı.



6 /10 Altay, 13 Nisan 2025’teki Newcastle United maçında (4-1 yenilgi) ilk Premier Lig maçına çıkmış, ancak Bruno Guimarães’in golünde yaptığı pas hatasıyla eleştirilmişti



7 /10 Ruben Amorim, Newcastle maçında Onana’yı dinlendirmiş ya da performansından dolayı yedeğe çekmişti, ancak Lyon rövanşı için Onana’nın kaleye dönmesi öngörülüyor.





8 /10 Altay Bayındır’ın yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.



9 /10 MANCHESTER UNİTED - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI? Manchester United - Lyon maçı tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maç, Türkiye saatiyle 22:00’de başlayacak.

