Manchester United'dan geliyor! Süper Lig ekibi bombayı patlatacak

Sarı kırmızılılar, transferi bir an önce sonuçlandırarak İngiliz futbolcuyu devre arası kampına yetiştirmek istiyor. Süper Lig ekibi geçtiğimiz yaz da 21 yaşındaki oyuncuyu istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Haberde, United'ın bu kez Mather'ın ayrılması için bazı tavizler vermeye hazır olduğu ileri sürüldü.