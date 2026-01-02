Yeni Şafak
Manchester United'dan geliyor! Süper Lig ekibi bombayı patlatacak

14:192/01/2026, Cuma
Türkiye'de ara transfer dönemi resmen başlarken, Süper Lig ekibinin Manchester United'dan transfer yapmak üzere olduğu açıklandı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, rotasını İngiltere'nin dev kulübü Manchester United'a kırdı. Sarı kırmızılıların, Manchester United'ın genç sol kanat oyuncusu Sam Mather ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Manchester Evening News'un haberine göre; Kayserispor, United'dan Mather bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. ManU'nun 21 yaş altı takımında forma giyen ancak kadroya girmekte zorlanan İngiliz futbolcunun, süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği için ayrılmaya istekli olduğu belirtildi.

Haber detayında, Kayserispor'un Almanya ve Yunanistan'dan da ilgi gören Sam Mather için Manchester United'a teklifini sunduğu ve Mather'la da şartlar konusunda görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Sarı kırmızılılar, transferi bir an önce sonuçlandırarak İngiliz futbolcuyu devre arası kampına yetiştirmek istiyor. Süper Lig ekibi geçtiğimiz yaz da 21 yaşındaki oyuncuyu istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Haberde, United'ın bu kez Mather'ın ayrılması için bazı tavizler vermeye hazır olduğu ileri sürüldü.

Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sam Mather, sol kanatta görev yapsa da 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Bu sezon 6 maçta 355 dakika sahada kalan Mather 2 asist yaptı.

