Manchester United'dan Süper Lig'e geliyordu! Transferi son anda yattı

Yaz transfer döneminin son gününde flaş bir gelişme yaşandı. Manchester United forması giyen Sam Mather'ın Süper Lig ekibine transferinin son anda iptal olduğu ortaya çıktı.
Manchester United'ın sol kanat oyuncusu Sam Mather'ın, transfer döneminin son gününde Kayserispor ile prensipte anlaştığı ancak bu anlaşmanın son anda bozulduğu iddia edildi.
NTV Spor'un Manchester Evening News'tan aktardığı habere göre 21 yaşındaki futbolcu, daha çok forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek için İngiliz takımından ayrılmaya istekliydi ve sarı kırmızılılarla yaptığı görüşmeler ileri aşamadaydı.
Haberde, Kayserispor'un Mather'ı kalıcı olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Sarı kırmızılılar, Manchester ile ücret ve futbolcuyu geri satın alma maddesi, genç sol kanat oyuncusuyla ise kişisel şartlar konularında sözlü olarak anlaşmaya vardı.
Ancak United, anlaşmanın tamamlanması ve yönetim kurulunun onayının alınması için yeterli zamanın olmadığına karar verdi.
Transfer son anda yatarken, Sam Mather'ın kariyerinde yeni bir başlangıcı kaçırdığı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.
Mather'ın durumunun ara transfer döneminde tekrar değerlendirileceği ve bu süreçte A takımla antrenmanlara çıkacağı ve U21 maçlarında forma giyeceği kaydedildi.
Altyapıdaki kariyeri boyunca ağırlıklı olarak sol kanatta görev alan futbolcu, en çok 10 numara pozisyonunda oynamayı tercih ediyor. Sam Mather'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.