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Spor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kalacak mı? Karar verildi

20:41 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 21:17 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de yönetim sözleşmesi sezon sonu sona eren Mert Hakan Yandaş ile görüşme gerçekleştirdi. 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki akıbeti belli oldu. Detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe'de kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

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Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.

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Yönetim görüşmelerini sürdürürken iç transferde de mutlu sona ulaştı.

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Ali Koç ve ekibi sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı.

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Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Mert Hakan hakkında, "Mert Hakan Yandaş gerçek bir Fenerbahçelidir! Çok kıymetli bir oyuncu. Yerli kuralı onu daha da kıymetli bir oyuncu yapıyor. İnşallah bizde kalır." ifadelerini kullanmıştı.

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29 yaşındaki orta saha futbolcusu iki yıllık sözleşmeye imza attı.

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Bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 3 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Süper Lig
#Sözleşme
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