Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kalacak mı? Karar verildi

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Mert Hakan hakkında, "Mert Hakan Yandaş gerçek bir Fenerbahçelidir! Çok kıymetli bir oyuncu. Yerli kuralı onu daha da kıymetli bir oyuncu yapıyor. İnşallah bizde kalır." ifadelerini kullanmıştı.