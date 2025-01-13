Mert Hakan Yandaş'tan 'tiyatro' tepkisi

Ali Palabıyık, katıldığı bir programda o pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:





"Mert Hakan'ın atmış olduğu golde el hissettim ama emin değildim. Emin olmadığım pozisyonda düdük çalmam ve golü iptal etmem olmaz. VAR hakemin eline değmiş olabileceğini söyledim. VAR hakeminin incelemesi sonrası pozisyon el olarak değerlendirildi ve golü iptal ettik. O maçtan sonra bana çok tepki oldu. Soyunma odasına gidip görüntüye baktığımda eli göremedim. Göremediğim bir elden golü iptal ettim."