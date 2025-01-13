Mert Hakan Yandaş'tan 'tiyatro' tepkisi

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabından gündem olan bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Barış Alper'in ikinci golü öncesinde Victor Osimhen'in el pozisyonu büyük tartışmalara neden oldu.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan Başakşehir-Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Mert Hakan Yandaş, 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada attığı golü iptal eden hakem Ali Palabıyık'ın sözlerini paylaştı.
Ali Palabıyık, katıldığı bir programda o pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mert Hakan'ın atmış olduğu golde el hissettim ama emin değildim. Emin olmadığım pozisyonda düdük çalmam ve golü iptal etmem olmaz. VAR hakemin eline değmiş olabileceğini söyledim. VAR hakeminin incelemesi sonrası pozisyon el olarak değerlendirildi ve golü iptal ettik. O maçtan sonra bana çok tepki oldu. Soyunma odasına gidip görüntüye baktığımda eli göremedim. Göremediğim bir elden golü iptal ettim."
Mert Hakan Yandaş, Ali Palabıyık'ın bu sözlerini, "Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi 'iyi'lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro sergilenir ve ardından o klasik yalan gelir; 'iyiler mutlaka kazanır' ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar" notuyla paylaştı.