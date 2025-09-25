Yeni Şafak
MHK'dan flaş VAR açıklaması! Bundan böyle Süper Lig'de...

12:2525/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig'de uygulanan VAR sisteminde yeniliğe gidildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni uygulamayı resmen duyurdu. İşte ayrıntılar...

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de hayata geçirecekleri yeni VAR uygulamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

MHK, maçlarda artık AVAR 2 de bulunacağını bildirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir."

"Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır." 

"Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

#MHK
#VAR
#Süper Lig
