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Spor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı

10:56 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:27 - 5/09/2024 Perşembe
DHA

Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli (26), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü S. K.'nın (46) tokatlı saldırısına uğradı.

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Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. 

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Giresun yönüne giden kamyonetin sürücüsü S.K., kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi. 

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S.K., 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı.

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Aracından inen kamyonet sürücüsü iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

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İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

#Trabzon
#İskenderpaşa Mahallesi
#Busenaz Sürmeneli
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