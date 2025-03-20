Milli futbolcu Gazze pankartının önünde secde etti

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi A Ligi Play-Off ilk maçında Macaristan ile karşılaşıyor. Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlıları 1-0 öne geçiren golü Orkun Kökçü attı. Şık bir gole imza atan milli yıldızımız gol sevinciyle dikkati çekti.
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Macaristan karşısında takımımızı 1-0 öne geçiren golü attı. Orkun'u ilk tebrik eden isim Benfica'dan takım arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu oldu.
Orkun Kökçü, gol sevincini kale arkası tribününün önünde yaşadı. Kökçü, "Gazzeli çocuklar yaşasın" pankartının önünde secde etti.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz ekibi Benfica'da bu sezon attıkları goller ve yaptıkları asistlerle dikkatleri üzerine çekiyor.
Orkun Kökçü'nün golü.
Orkun Kökçü'nün secde ettiği tibünde yer alan pankart: "Gazzeli çocuklar yaşasın"